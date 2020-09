Napoli, responsabile consulta medica difende De Laurentiis: “Accuse superficialità ingiuste” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Conosco De Laurentiis, conosco la sua maniacalità nella prevenzione. Incolparlo di superficialità è un grande errore“. Lo ha dichiarato Vincenzo Mirone, responsabile scientifico della consulta medica del Napoli, in merito alla positività al Covid-19 da parte di Aurelio De Laurentiis recatosi, ancor prima di conoscere l’esito del tampone, all’assemblea di Lega. “Mi viene da sorridere quando leggo che a De Laurentiis sia dato del superficiale – ha aggiunto -. Comunque i tamponi di calciatori e staff sono tutti negativi: resta una piccolissima parte di campioni i cui risultati arriveranno nel pomeriggio. I controlli sono esasperati e la partenza del campionato non è a rischio“. Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) “Conosco De, conosco la sua maniacalità nella prevenzione. Incolparlo di superficialità è un grande errore“. Lo ha dichiarato Vincenzo Mirone,scientifico delladel, in merito alla positività al Covid-19 da parte di Aurelio Derecatosi, ancor prima di conoscere l’esito del tampone, all’assemblea di Lega. “Mi viene da sorridere quando leggo che a Desia dato del superficiale – ha aggiunto -. Comunque i tamponi di calciatori e staff sono tutti negativi: resta una piccolissima parte di campioni i cui risultati arriveranno nel pomeriggio. I controlli sono esasperati e la partenza del campionato non è a rischio“.

