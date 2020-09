“Mi hanno mandato in collegio a 13 anni, sono stato abusato diverse volte”. Verissimo, Silvia Toffanin senza parole (Di venerdì 11 settembre 2020) In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà”, ha raccontato Lapo Elkann in un’intervista esclusiva a Verissimo. Nel corso della prima puntata in onda sabato 12 settembre il rampollo della famiglia Agnelli si è raccontato senza filtri a Silvia Toffanin: “Non ho amato molto la mia infanzia. sono stato un bambino dislessico, iperattivo, ... Leggi su caffeinamagazine

chetempochefa : “Mi hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero.” Oggi compie 90 anni una donna straordinaria: fa… - matteosalvinimi : Ringrazio tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di solidarietà e affetto. Non commento, non piango, non cerco… - Corriere : «Non mi hanno fatto entrare al Museo d’Orsay per la mia scollatura». Ed è polemica - nigno11 : @Silo73255635 @Adnkronos Anche tu stai dicendo la tua mi sembra, con la differenza che Pedersoli è un atleta profes… - goldenjoe75 : RT @Michele_Arnese: NON VEDO MOLTI PEZZI IN GIRO SUL TEMA, EPPURE NON MI PARE UNA QUISQUILIA Covid, ecco cosa gli hacker hanno rubato a T… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi hanno «Mamma, mi è caducata la graduatoria». L’italiano da ridere della scuola al tempo del Covid Corriere della Sera