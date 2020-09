«Ma che ca**o avevo in testa quando lavoravo con Woody Allen e Polanski?» (Di venerdì 11 settembre 2020) Se lo chiede Kate Winslet che ha recentemente deciso di sfogarsi a riguardo: «La vita è troppo breve» Leggi su media.tio.ch (Di venerdì 11 settembre 2020) Se lo chiede Kate Winslet che ha recentemente deciso di sfogarsi a riguardo: «La vita è troppo breve»

Kate Winslet ha rinnegato i suoi lavori sia con Woody Allen sia con Roman Polanski. Guardandosi indietro, si chiede perché l’industria cinematografica – lei compresa – abbia sostenuto quegli uomini. I ...

Kate Winslet rinnega Woody Allen e Roman Polanski: “Come ho potuto lavorare con loro?”

Come ca**o ho fatto a lavorare con Woody Allen e Roman ... Kate Winslet è solo l'ultima di una lunga sfilza di interpreti che oggi prendono le distanze dai due discussi registi.

Kate Winslet ha rinnegato i suoi lavori sia con Woody Allen sia con Roman Polanski. Guardandosi indietro, si chiede perché l’industria cinematografica – lei compresa – abbia sostenuto quegli uomini. I ...Come ca**o ho fatto a lavorare con Woody Allen e Roman ... Kate Winslet è solo l'ultima di una lunga sfilza di interpreti che oggi prendono le distanze dai due discussi registi.