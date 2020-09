La «P» maiuscola (Di venerdì 11 settembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 37 di Vanity Fair in edicola fino al 15 settembre 2020 Leggi su vanityfair

pas_alb : L'ho sentita ieri rispondere alla domanda (provocatoria?) di Polito. È stata maiuscola, ferma e categorica. Da rima… - Ed52926520 : RT @Ed52926520: A Rita perché non vai a vivere a Milano e quando fai i fotomontaggi cerca di farli meglio il Tevere non è così e quei snob… - Ed52926520 : A Rita perché non vai a vivere a Milano e quando fai i fotomontaggi cerca di farli meglio il Tevere non è così e q… - lucasergio__ : @malumasvojce La maiuscola attivata???? - lucasergio__ : @malumasvojce Vi prego mettere la maiuscola per il bene dell umanità -

Ultime Notizie dalla rete : maiuscola Un'Italia maiuscola batte l'Olanda 1-0 e vola in testa al girone. Ansia per Zaniolo Il Messaggero Quei «negazionisti» del Corriere

Ieri, in un commento sul quotidiano di via Solferino, Danilo Taino spiega, numeri alla mano, che nonostante la pandemia di Covid 19 il mondo non è affatto «più pericoloso a causa dell’attività umana».

Atalantamania, da Ilicic al Papu il tridente che resiste: meritano il contratto a vita!

In poche ore si è temuto il peggio: i punti solidi dell’Atalanta di patron Antonio Percassi hanno cominciato a sciogliersi, uno dopo l’altro, sotto il solleone ...

Ieri, in un commento sul quotidiano di via Solferino, Danilo Taino spiega, numeri alla mano, che nonostante la pandemia di Covid 19 il mondo non è affatto «più pericoloso a causa dell’attività umana».In poche ore si è temuto il peggio: i punti solidi dell’Atalanta di patron Antonio Percassi hanno cominciato a sciogliersi, uno dopo l’altro, sotto il solleone ...