Juve | previsto in rosso anche il bilancio 2021

La Juventus prevede in rosso anche il bilancio che chiuderà il prossimo 30 giugno 2021. È quanto si legge nel comunicato del club bianconero al termine della riunione del Consiglio d'Amministrazione della società torinese che, riunitosi oggi, ha approvato i dati al 30 giugno 2020. "Il permanere della crisi sanitaria globale, che ha caratterizzato gli …"

Come funziona l’esame di italiano al quale Luis Suarez dovrà sottoporsi per ottenere il passaporto? E quindi poter dire finalmente sì alla Juventus? La società bianconera, infatti, ha già occupato i d ...

Juve, il bilancio 2020 si chiude con un passivo di 71,4 milioni

La Juventus ha chiuso il bilancio 2020 in rosso per 71,4 milioni, con ricavi a 573 milioni (-8%) e costi per 414 milioni (-10%). Lo ha annunciato il club bianconero dopo il CdA odierno, anche a causa ...

La Juventus ha chiuso il bilancio 2020 in rosso per 71,4 milioni, con ricavi a 573 milioni (-8%) e costi per 414 milioni (-10%). Lo ha annunciato il club bianconero dopo il CdA odierno, anche a causa ...