Inter, tre amichevoli prima del campionato: date e orari (Di venerdì 11 settembre 2020) Tra amichevoli per l'Inter prima dell'inizio della nuova stagione Prosegue il lavoro di avvicinamento all'Inter alla Serie A 2020/2021. I nerazzurri prima dell'esordio in campionato del 26 settembre contro la Fiorentina, disputeranno tre amichevoli. Il primo impegno per i ragazzi di Conte sarà martedì 15 settembre contro il Lugano, in amichevole, ad Appiano Gentile: calcio d'inizio alle ore 17. Sempre alle 17 e sempre ad Appiano, ma venerdì 18 il secondo impegno, questa volta contro la Carrarese e in un allenamento congiunto. Ultimo test a San Siro sabato 19 contro il Pisa, in amichevole. Fischio d'inizio alle 18. L'articolo proviene da Intermagazine.

