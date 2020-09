GP Mugello, qualifiche F2: pole Lundgaard, indietro Mick Schumacher (Di venerdì 11 settembre 2020) Christian Lundgaard fa sua la pole di F.2 al Mugello, la prima personale in stagione, chiudendo con la sua Art in 1'30'333. Dietro di lui Dan Ticktum è distante solo cinque millesimi e precede il ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 settembre 2020) Christianfa sua ladi F.2 al, la prima personale in stagione, chiudendo con la sua Art in 1'30'333. Dietro di lui Dan Ticktum è distante solo cinque millesimi e precede il ...

FormulaPassion : #F2: al #Mugello #Schumacher sbaglia in qualifica, #Lundgaard no - motorionline : #F2 | Mugello, Qualifiche: Lundgaard firma la prima pole davanti a Ticktum ?? - ale_pandolfi : #Formula1 al #Mugello. Bellissimo. Peccato la #Ferrari così indietro. Speriamo di fare bene nelle qualifiche domani. #essereferrari - LiveGPit : #FIAF3 Mugello, Qualifiche: Zendeli conquista l'ultima Pole del 2020 Di @MangioneAnna - motorionline : #F3 | Mugello, Qualifiche: Zendeli sale di nuovo in cattedra, Sargeant è 2° ?? -