Giroud e il futuro in bianconero | “Preferisco negare | sono un giocatore del Chelsea”

Olivier Giroud è tornato improvvisamente ad essere un nuovo obiettivo della Juventus. Il giocatore di proprietà del Chelsea ha recentemente parlato a riguardo le voci di mercato che lo vorrebbero vicino ai bianconeri. Nel corso di un'intervista a Telefoot l'ex Arsenal ha parlato così: "Se sono già della Juventus? No, oggi mi sono sorpreso molto a ricevere tutti questi messaggi, che mi chiedevano se fossi già della Juventus. sono un giocatore del Chelsea, sono concentrato solo sul Chelsea. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Ma non c'è assolutamente niente di ..."

