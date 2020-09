"Fast & Furious 9 andrà nello spazio" la conferma da Michelle Rodriguez (Di venerdì 11 settembre 2020) La star del franchise Michelle Rodriguez ha confermato che Fast & Furious 9 conterrà sequenze davvero 'spaziali'. Fast & Furious 9 conterrà sequenze ambientate nello spazio. A confermarlo è l'attrice Michelle Rodriguez che anticipa la deriva fantascientifica della serie già intrapresa dallo spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw con l'introduzione di cibernetica e motociclette mosse da intelligenza artificiale. Con grande disappunto della star Vin Diesel, l'uscita di Fast & Furious 9 - The ... Leggi su movieplayer

Era da un po' di tempo che si parlava della possibilità che parte del nuovo Fast and Furious 9 potesse essere ambientata nello spazio, come anticipato in passato – in maniera del tutto involontaria – ...

