Djidji Spezia: trattativa in corso per il difensore del Torino (Di venerdì 11 settembre 2020) Lo Spezia insiste per Djidji del Torino: il centrale classe ’92 accetta la destinazione ligure, ma manca l’accordo tra i club Lo Spezia non si ferma sul mercato. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Riccardo Marchizza e Cristian Dell’Orco, il club ligure è vicinissimo a Koffi Djidji del Torino. Come riportato da Sky Sport, il centrale classe ’92 ha già sciolto le riserve e attende che i club raggiungano un accordo sulla formula del trasferimento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Loinsiste perdel: il centrale classe ’92 accetta la destinazione ligure, ma manca l’accordo tra i club Lonon si ferma sul mercato. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Riccardo Marchizza e Cristian Dell’Orco, il club ligure è vicinissimo a Koffidel. Come riportato da Sky Sport, il centrale classe ’92 ha già sciolto le riserve e attende che i club raggiungano un accordo sulla formula del trasferimento. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Lo #Spezia continua a trattare con il #Torino per Koffi #Djidji - gkorps : RT @DiMarzio: Lo #Spezia continua a trattare con il #Torino per Koffi #Djidji - SerieASitdown : RT @DiMarzio: Lo #Spezia continua a trattare con il #Torino per Koffi #Djidji - Cuore_Toro : Lo Spezia insiste per #djidji - AlessioSanto99 : RT @DiMarzio: Lo #Spezia continua a trattare con il #Torino per Koffi #Djidji -

Ultime Notizie dalla rete : Djidji Spezia Calciomercato Spezia, si insiste per Djidji GianlucaDiMarzio.com Fiorentina, con Raiola si è parlato anche di Izzo e Thuram

1 Ieri al centro sportivo della Fiorentina è arrivato Mino Raiola, rimasto al tavolo delle trattative viola per diverse ore. In primo piano il contratto del neo-acquisto Bonaventura, ma la chiacchiera ...

Cagliari, non solo Godin in difesa. Giulini sogna il colpo da un’altra big

Manovre in uscita al Torino. Djidji ha detto no al club ligure poiché... Potrebbe farsi caldo l’asse con lo Spezia. E' stato chiacchierato al Torino per almeno un anno, ma alla fine non si farà… Leggi ...

1 Ieri al centro sportivo della Fiorentina è arrivato Mino Raiola, rimasto al tavolo delle trattative viola per diverse ore. In primo piano il contratto del neo-acquisto Bonaventura, ma la chiacchiera ...Manovre in uscita al Torino. Djidji ha detto no al club ligure poiché... Potrebbe farsi caldo l’asse con lo Spezia. E' stato chiacchierato al Torino per almeno un anno, ma alla fine non si farà… Leggi ...