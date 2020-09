Crolla occupazione nel 2° trimestre. Aumentano scoraggiati e inattivi (Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – La situazione del mercato del lavoro alla fine del 2° trimestre dipinge un quadro preoccupante, con un crollo degli occupati ed un aumento degli scoraggiati e degli inattivi. E’ quanto rilevato dall’Istat nell’ultimo rapporto trimestrale, che sconta in pieno anche gli effetti della pandemia. Dal lato dell’offerta di lavoro, il numero di persone occupate subisce un ampio calo in termini congiunturali (-470 mila, -2%), dovuto soprattutto alla diminuzione dei dipendenti a termine e degli indipendenti. Il tasso di occupazione scende al 57,6%, in calo di 1,2 punti rispetto e colpisce maggiormente gli under 35 (-2,2 punti). Rispetto al 2019 si registra la più ampia contrazione mai registrata dagli occupati, con 841 mila unità in meno (-3,6% in un anno): calano ... Leggi su quifinanza

Disoccupazione e crollo del Pil (-9,7%): arranca la ripresa dell’Italia dopo il lockdown. La previsione di Oxford Economics per il 2020

La luce in fondo al tunnel è ancora lontana per il nostro paese. Anche se l’economia cerca di riprendersi dopo l’enorme crollo del secondo trimestre innescato dall’emergenza Covid-19, il ritmo di cres ...

