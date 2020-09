Coronavirus, quarantena scesa a 7 giorni e allerta rossa in 42 dipartimenti: cosa sta succedendo in Francia (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre) C’è l’ufficialità della decisione: da 14 a 7 giorni. Tanto durerà d’ora in avanti la quarantena in Francia per coloro che sono entrate in contatto con soggetti positivit al Coronavirus. L’annuncio arriva dal premier, Jean Castex che nell’annunciare le nuove misure del governo per la gestione dell’epidemia ha esordito dicendo: «In Francia il Coronavirus circola sempre di più». Il premier ha dunque riconosciuto che la situazione è precipitata nel corso del periodo estivo, coincidente con l’allentamento delle misure tra riaperture post lockdown, vacanza e viaggi. Positivo, ha sottolineato Castex, è il fatto che la ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre) C’è l’ufficialità della decisione: da 14 a 7. Tanto durerà d’ora in avanti lainper coloro che sono entrate in contatto con soggetti positivit al. L’annuncio arriva dal premier, Jean Castex che nell’annunciare le nuove misure del governo per la gestione dell’epidemia ha esordito dicendo: «Inilcircola sempre di più». Il premier ha dunque riconosciuto che la situazione è precipitata nel corso del periodo estivo, coincidente con l’allentamento delle misure tra riaperture post lockdown, vacanza e viaggi. Positivo, ha sottolineato Castex, è il fatto che la ...

