Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Pregliasco: «Triplicate le terapie intensive rispetto a un mese fa ma evitiamo la psicosi collettiva» (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre) Sono più di 1.600 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati oggi, 11 settembre, in Italia. E sono ancora dieci – come ieri – le nuove vittime legate al virus, secondo i dati riportati dal bollettino giornaliero della Protezione civile e del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia nel paese. Il dato, quello dei decessi, «è assolutamente in tendenza con il numero di contagi», spiega Fabrizio Pregliasco. È preoccupante il numero dei contagi giornalieri? «No, è altro a preoccuparmi, anche perché siamo lontani dai numeri registrati a marzo o aprile, nel clou della pandemia. Per fortuna oggi siamo in grado di individuare tutti i nuovi focolai. Il ragionamento deve essere ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre) Sono più di 1.600 i nuovi casi di contagio daregistrati oggi, 11 settembre, in Italia. E sono ancora dieci – come ieri – le nuove vittime legate al virus, secondo i dati riportati dal bollettino giornaliero della Protezione civile e del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia nel paese. Il dato, quello dei decessi, «è assolutamente in tendenza con il numero di contagi», spiega Fabrizio. È preoccupante il numero dei contagi giornalieri? «No, è altro a preoccuparmi, anche perché siamo lontani dairegistrati a marzo o aprile, nel clou della pandemia. Per fortuna oggi siamo in grado di individuare tutti i nuovi focolai. Il ragionamento deve essere ...

