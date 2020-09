Can Yaman diventa un gusto di gelato (Di venerdì 11 settembre 2020) Oltre che delizia per gli occhi, Can Yaman lo è ora anche per il palato. È infatti diventato anche un gusto di gelato. Can Yaman è un sex symbol che non ha bisogno di presentazioni. Ci ha tenuto compagnia tutta estate nei panni del fotografo ribelle Can Divit della soap opera turca DayDreamer – Le ali del sogno e ci terrà ora compagnia il sabato e la domenicaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 11 settembre 2020) Oltre che delizia per gli occhi, Canlo è ora anche per il palato. È infattito anche undi. Canè un sex symbol che non ha bisogno di presentazioni. Ci ha tenuto compagnia tutta estate nei panni del fotografo ribelle Can Divit della soap opera turca DayDreamer – Le ali del sogno e ci terrà ora compagnia il sabato e la domenicaArticolo completo: dal blog SoloDonna

