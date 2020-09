Brahim Diaz: "Milan da scudetto con Ibrahimovic e Tonali" (Di venerdì 11 settembre 2020) MilanO - Prime parole da calciatore del Milan per Brahim Diaz , arrivato già da qualche giorno dal Real Madrid: " Il Milan è un grandissimo club, è un piacere poter giocare qui - le parole del ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020)O - Prime parole da calciatore delper, arrivato già da qualche giorno dal Real Madrid: " Ilè un grandissimo club, è un piacere poter giocare qui - le parole del ...

acmilan : Make sure you've got our App to follow @Brahim Díaz's official presentation, LIVE this Friday by 13.15! ?? ????… - acmilan : ??? @Brahim Díaz Your first Rossonero autograph, the most important ?? Il tuo primo autografo in rossonero, il più i… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkade… - MilanNewsit : Brahim Diaz: 'Sono rimasto impressionato dall'accoglienza dei tifosi' - KunGrax : RT @DiMarzio: #Milan, la conferenza stampa di presentazione di Brahim #Diaz -