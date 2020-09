Bevande gassate: perchè devi limitare il consumo? (Di venerdì 11 settembre 2020) Le Bevande gassate non vanno consumate spesso, perchè dovete limitare il consumo? Quali sono gli effetti sulla salute? Scopriamolo insieme. Le Bevande gassate si devono consumare raramente, perchè sono ricchi in zuccheri, ma tra i giovani e bambini è davvero difficile limitarne il consumo. Spesso le ritroviamo sulla tavola ogni giorno quando si consumano i … L'articolo Bevande gassate: perchè devi limitare il consumo? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 11 settembre 2020) Lenon vanno consumate spesso, perchè doveteil? Quali sono gli effetti sulla salute? Scopriamolo insieme. Lesi devono consumare raramente, perchè sono ricchi in zuccheri, ma tra i giovani e bambini è davvero difficile limitarne il. Spesso le ritroviamo sulla tavola ogni giorno quando si consumano i … L'articolo: perchèil? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Il meteorismo è spesso associato a episodi di aereofagia, ovvero di presenza di aria all’interno dell’intestino. Questo provoca a volte rumori intestinali che in certe situazioni possono mettere a dis ...

Ho passato 10 anni a bere 9 lattine di bibite gassate dietetiche al giorno

Sono seduta al tavolo, mentre cerco di scrivere questo pezzo, ma tutto ciò a cui riesco a pensare è il pacco da sei lattine di soda nascosto nella mia borsa. Mi chiama. Negli ultimi giorni ho evitato ...

