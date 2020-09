Beatrice Valli mostra le curve arrotondate: “Accettate il vostro corpo, non è la taglia a definire chi siete” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Imparare ad amarsi ed accettarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale!”, anche Beatrice Valli, come tante altre celebrities, lancia il suo messaggio sulla “body acceptance”, ovvero l’accettazione del proprio corpo con difetti e imperfezioni annessi. A tre mesi e mezzo dal terzo bebè l’influencer e ex volto di “Uomini e Donne” ha condiviso un video su Instagram e un lungo post: “Ricordiamoci che non è la nostra taglia a definire chi siamo, infatti siamo tutte bellissime nelle nostre diversità”, ha scritto. Venticinque anni e tre volte mamma, Beatrice Valli mostra con nonchalance le sue morbide curve post gravidanza in lingerie intima. Bellissima ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 11 settembre 2020) “Imparare ad amarsi ed accettarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale!”, anche, come tante altre celebrities, lancia il suo messaggio sulla “body acceptance”, ovvero l’accettazione del propriocon difetti e imperfezioni annessi. A tre mesi e mezzo dal terzo bebè l’influencer e ex volto di “Uomini e Donne” ha condiviso un video su Instagram e un lungo post: “Ricordiamoci che non è la nostrachi siamo, infatti siamo tutte bellissime nelle nostre diversità”, ha scritto. Venticinque anni e tre volte mamma,con nonchalance le sue morbidepost gravidanza in lingerie intima. Bellissima ...

Corriere : Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è de… - lauinpigiama : RT @doctorgis84: @Corriere Corriere Della Sera, un secolo di storia, 2 milioni di followers. Hanno scritto un articolo dimmerda su Beatrice… - AuryDream : RT @_bleeding_eyes_: A #Venezia77 più gente come Alessandra Mastronardi e meno pseudo influencer come Beatrice Valli, Taylor Mega e Giulia… - licia__ : RT @doctorgis84: @Corriere Corriere Della Sera, un secolo di storia, 2 milioni di followers. Hanno scritto un articolo dimmerda su Beatrice… - doctorgis84 : RT @doctorgis84: @Corriere Corriere Della Sera, un secolo di storia, 2 milioni di followers. Hanno scritto un articolo dimmerda su Beatrice… -

La modella e protagonista di Uomini e Donne su Instagram: «Non ho nessuna fretta di ritrovare le mie forme. Imparare ad accettare i cambiamenti è fondamentale. Amarsi e sentirsi a proprio agio è la ch ...

La Valli in intimo conquista tutti: "La taglia non ci definisce"

Beatrice Valli si è mostrata in biancheria intima a tre mesi dalla nascita della sua figlia più piccola, Azzurra.

