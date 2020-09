Bake Off Italia 2020, seconda puntata – Vincitori ed eliminato 11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Bake Off Italia 2020 ci propone la sua seconda puntata nel prime-time di Real Time dell’11 settembre. Ancora una volta i quattro giudici dovranno valutare le creazioni dei concorrenti e stabilire il vincitore dell’appuntamento. Non mancherà ovviamente un eliminato. Nel precedente appuntamento abbiamo assistito all’uscita di scena di Chiara. Dopo aver affrontato le due prove tecniche e una prova salvezza, abbiamo finalmente il nome del vincitore e degli eliminati: la seconda puntata di Bake Off Italia 2020 premia Maria, Elisabetta, Alessandra e Donato, gli unici ad essersi salvati dopo la prova finale. Alessia lascia invece il tendone. Bake Off ... Leggi su giornal (Di venerdì 11 settembre 2020)Offci propone la suanel prime-time di Real Time dell’11. Ancora una volta i quattro giudici dovranno valutare le creazioni dei concorrenti e stabilire il vincitore dell’appuntamento. Non mancherà ovviamente un. Nel precedente appuntamento abbiamo assistito all’uscita di scena di Chiara. Dopo aver affrontato le due prove tecniche e una prova salvezza, abbiamo finalmente il nome del vincitore e degli eliminati: ladiOffpremia Maria, Elisabetta, Alessandra e Donato, gli unici ad essersi salvati dopo la prova finale. Alessia lascia invece il tendone.Off ...

