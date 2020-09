Apple Watch, un salvacuore per la diagnosi tempestiva di infarto (Di venerdì 11 settembre 2020) Presto si potranno fare le ECG anche con lo smartWatch e scoprire se il dolore al petto è preoccupante oppure no. Lo studio è stato pubblicato su JAMA Cardiology e si basa su una sperimentazione tutta ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 settembre 2020) Presto si potranno fare le ECG anche con lo smarte scoprire se il dolore al petto è preoccupante oppure no. Lo studio è stato pubblicato su JAMA Cardiology e si basa su una sperimentazione tutta ...

