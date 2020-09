Addetto alla sicurezza chiede a Sgarbi di indossare la mascherina, ma lui si infuria: “Tu chi ca… sei? “. “Quello che non ti fa entrare” [VIDEO] (Di venerdì 11 settembre 2020) alla Mostra del Cinema di Venezia, mercoledì scorso, un responsabile della sicurezza ha chiesto al critico d’arte Vittorio Sgarbi – che stava per assistere alla proiezione del film della sorella Elisabetta Sgarbi – di mettere la mascherina (ne era privo). Dopo il rimprovero, Sgarbi l’ha indossata ma senza coprire il naso, e il secondo richiamo dell’Addetto ha scatenato la furia di Sgarbi: “Fatti i c… tuoi, chi c… sei?“. “Io sono quello che non la fa entrare“, ha risposto il responsabile della sicurezza.Il VIDEO del botta e risposta è diventato virale. “Era una gag” “Ma quale lite! ... Leggi su meteoweb.eu

