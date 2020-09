Veronica Ursida sogno infranto | Favola finita fuori Uomini e Donne (Di giovedì 10 settembre 2020) fuori da Uomini e Donne, Veronica Ursida sembra rimpiangere ancora il suo sogno d’amore infranto. L’ex dama di Uomini e Donne, infatti, sembrava aver trovato la sua Favola, il suo lieto fine, grazie a Giovanni Longobardi, conosciuto a Uomini e Donne. Ma la loro storia d’amore fuori dal trono over è durata solo poche settimane e, ormai diversi giorni fa, la coppia ha annunciato la rottura sui social. Nonostante Giovanni e Veronica si siano mostrati insieme in una diretta Instagram, entrambi hanno negato che ci sia stato un riavvicinamento tra di loro. Quando Veronica Ursida si era assunta tutte ... Leggi su giornal

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono lasciati dopo Uomini e Donne? La dama ha provato a fare chiarezza sui social. Veronica Ursida è stata, fino alla scorsa stagione televisiva, una delle pro ...Qualche settimana fa Veronica Ursida ha annunciato sui social che la storia con Giovanni Longobardi è finita per sempre. Il motivo? Non è dato saperlo con certezza, ma la dama di Uomini e Donne Over s ...