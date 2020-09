Verissimo anticipazioni prima puntata: svelato un ospite di Silvia Toffanin (Di giovedì 10 settembre 2020) Con l’inizio della stagione tv anche Silvia Toffanin è pronta a ritornare in onda con il suo Verissimo. La trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5 ripartirà sabato 12 settembre al consueto orario delle 16.00. In queste ore, inoltre, è stato già rivelato chi sarà il primo ospite della prima puntata oltre ad altre anticipazioni Silvia Toffanin torna in onda con Verissimo: Lapo Elkann ospite della prima puntata È pronta a tornare in onda sabato 12 settembre Silvia Toffanin con il suo salotto di Verissimo e poche ore fa è stato svelato anche chi ... Leggi su tutto.tv

Verissimo anticipazioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Verissimo anticipazioni