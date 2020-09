Va al supermercato e compra le uova: quando le apre l’orrore, vede delle zampe di… “disgustoso” (Di giovedì 10 settembre 2020) Una scoperta davvero disgustosa quella fatta all’interno di una confezione di uova. L’involucro infatti conteneva diversa paia di zampe. A seguito di una serie di segnalazioni si è ritenuto indispensabile l’intervento dei Nas. Con una frequenza sempre più preoccupante, capita di trovare tra gli scaffali dei negozi cibi avariati o contenenti ospiti inaspettati. Questo è quello che è successo alle uova fresche (ma forse non troppo) di uno store di Catania. Diversi cittadini e clienti del supermercato in questione, avevano fatto una brutta scoperta tornado a casa con una confezione di uova confezionate. A quel punto, l’intervento delle forze dell’ordine ha portato ad una sorpresa a dir poco scioccante, che ha portato al ... Leggi su velvetgossip

L’attesa è finita. Bennet ha acquistato l’ex Auchan di Monza "garantendo l’occupazione dei dipendenti", si legge in una nota diffusa ieri sera dalla catena di supermercati. "Bennet - si legge nella no ...L’azienda comasca Bennet ha annunciato l’acquisto dell’Auchan di via Lario: previsto entro la fine di ottobre il rebranding del supermercato di Monza. Garantita l’occupazione. Due nuovi punti vendita ...