Ultima chiamata per la Ricerca di base (di C. Caporale e L. Maiani) (Di giovedì 10 settembre 2020) (A cura di Cinzia Caporale, Cnr; e Luciano Maiani, Sapienza Università di Roma) Covid-19 ha mostrato a tutti l‘importanza di avere, nel Paese, Ricercapubblica e Sanità pubblica efficienti, avanzati e bene integrati nella comunitàscientifica e biomedica internazionale.Istituto Superiore di Sanità e Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani hanno consigliato e sostenuto validamente l’azione del Governo, insieme ad eminenti esperti in epidemiologia e malattie infettive nonché illustri clinici in servizio presso strutture sanitarie e università italiane, affiancando medici e infermieri impegnati in prima linea nella primavera 2020. Anche per via di questa collaborazione tra Istituzioni, ci sono stati risparmiati i drastici cambiamenti di indirizzo che hanno ... Leggi su huffingtonpost

MegasAlexandr12 : A Firenze si dice: “cencio parla male di straccio”; conoscendo entrambi i soggetti politici io dico: “accidenti al… - nicolaPalumbo00 : RT @ilgiornale: La riscossa, nelle intenzioni di Renzi, dovrebbe partire dalla sua Toscana, là dove è iniziata la sua carriera politica. Ma… - LegaPremier : Quei sondaggi amari per Renzi: così rischia di perdere la 'sua' Toscana - - gnustefani : Auguri alla senatrice, #LilianaSegre che compie 90 anni. Degna rappresentante del popolo italiano. Lei che ha vissu… - morgante_ant : Ecco la fine che si fa quando si gioca a fare il bimbominchia! -

Ultime Notizie dalla rete : Ultima chiamata GDS - Ultima chiamata per il Trapani ForzaPalermo.it Ultima chiamata per la Ricerca di base (di C. Caporale e L. Maiani)

Istituto Superiore di Sanità e Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani hanno consigliato e sostenuto validamente l’azione del Governo, insieme ad eminenti esperti in epidemiologia ...

Dog sport, dall’agility alla dog dance è boom degli sport cinofili. Come farli e preservare la salute del cane

Il miglior amico dell’uomo ha proverbialmente quattro zampe, ma negli ultimi tempi è diventato un compagno sempre più affidabile anche per mantenere un’ottima forma fisica. Dagli Stati Uniti è arrivat ...

Istituto Superiore di Sanità e Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani hanno consigliato e sostenuto validamente l’azione del Governo, insieme ad eminenti esperti in epidemiologia ...Il miglior amico dell’uomo ha proverbialmente quattro zampe, ma negli ultimi tempi è diventato un compagno sempre più affidabile anche per mantenere un’ottima forma fisica. Dagli Stati Uniti è arrivat ...