Tuchel positivo su Verratti: «Sta bene. Per me può giocare» – VIDEO (Di giovedì 10 settembre 2020) L’allenatore del Psg ha parlato delle condizioni fisiche di Marco Verratti Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di Marco Verratti. «Verratti ha svolto tutta la seduta di allenamento. Si sente bene, non è al 100%, ma per me è pronto a giocare. Forse non ha i 90 minuti nelle gambe, ma i progressi sono buoni. Naturalmente dobbiamo fare attenzione con lui. Non possiamo utilizzarlo solo perché non abbiamo alternative. Lui giocherà quando è pronto e quando in allenamento non avrà avuto problemi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Tuchel positivo su Verratti: "Sta bene. Per me può giocare"

Paris Saint-Germain in emergenza per la sfida di questa sera contro il Lens: assenti Mbappé, Di Maria, Icardi e Neymar Ben 12 assenti. Il Paris Saint-Germain deve fare i conti con gli infortuni e con ...

