Tre venerdì di alta enogastronomia con Bolle e Sapori (Di giovedì 10 settembre 2020) In un luogo stupendo della nostra città come il Quadriportico del Sentierone avrà sede uno degli eventi più attesi del food & drink bergamasco. In contemporanea al Festival di Franciacorta Leggi su ecodibergamo

giusy6156 : RT @di_altre: Venerdì 11 settembre alle ore 21.00 SPECIALE #DIRETTA con Ornella Dorigatti - delegata OIPA Trento. Da tre giorni Ornella ha… - BLACKRED63 : RT @di_altre: Venerdì 11 settembre alle ore 21.00 SPECIALE #DIRETTA con Ornella Dorigatti - delegata OIPA Trento. Da tre giorni Ornella ha… - di_altre : Venerdì 11 settembre alle ore 21.00 SPECIALE #DIRETTA con Ornella Dorigatti - delegata OIPA Trento. Da tre giorni O… - svnshinebear : domani andrò al cinema per vedere il film e venerdì e sabato pigiama party con i miei migliori amici mi aspettano t… - NOMOSMovForense : Le tre “T” di Covid tra presente e futuro: il Treating – terzo appuntamento, venerdì 11 settembre, h. 17,30 in dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre venerdì Nervi Street Food Festival, tre giorni dedicati al cibo “di strada” Il Secolo XIX