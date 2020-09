Synology presenta DiskStation DS1621xs+ (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano, 10 settembre 2020 – Synology Inc. presenta DiskStation DS1621xs+ che stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni, in un formato tower compatto.Combinando un processore quad-core Xeon, una memoria ECC e 10GbE integrati, DS1621xs+ ottimizza la gestione e le prestazioni a livello storage.Synology presenta DiskStation DS1520+: cloud privato versatile e scalabileUn micro-server ultraveloce e super affidabileDS1621xs+ è dotata di un potente processore Xeon, lo stesso utilizzato in alcune delle unità per datacenter Synology, il tutto in un telaio da 11.5L.Oltre 3,1 GB/s in lettura sequenziale e 1,8 GB/s in scrittura sequenziale, questo nuovo device consente di elaborare set di dati ... Leggi su pantareinews

