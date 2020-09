Sito Inps: addio al Pin, si accede con lo Spid (Di giovedì 10 settembre 2020) Dal 1° ottobre 2020 cambierà il sistema per accedere al Sito dell'Inps per i milioni di cittadini, italiani e stranieri, che ogni anno lo utilizzano. Per poter visionare i propri estratti contributivi, ottenere le prestazioni di maternità, gli assegni familiari, i bonus Covid, accedere alle prestazioni di invalidità e malattia, richiedere il Reddito di emergenza e i molti altri servizi erogati dall'istituto di previdenza, dunque – dopo una fase di transizione – non potrà più essere utilizzato il (...) - Attualità / Bonus, Inps, Inps, , Bonus bebè, Bonus Famiglie Leggi su feedproxy.google

INPS_it : #InpsComunica Dal 1° ottobre il PIN #Inps lascia il passo a #SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che per… - generacomplotti : #fakeNews Zingaretti dice che il #SARSCoV2 è un complotto del governo giallo-verde per sovraccaricare il sito dell'… - Renato_Corghi : @INPS_it #InpsInAscolto Salve, la mia collaboratrice domestica avrebbe bisogno dell'attestazione dei contributi che… - MimmaViterisi : RT @INPS_it: #InpsComunica Gli sportelli #Inps sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30. Prenota l'accesso allo… - Ikaroixxx : RT @Ikaroixxx: @InnovazioneGov Peccato,mia madre + di 70 anni ha attivato #Spid non ha smartphone,non è capace ad utilizzarlo non utilizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Sito Inps Come bloccare la Naspi dal sito Inps La Legge per Tutti Contributi sospesi: ecco le istruzioni INPS per il versamento del 16.9

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...

Bonus 1000 euro Inps maggio: pagamento indennità covid-19 e proroga

Bonus 1000 euro indennità covid-19 Inps: L'indennità Covid-19 è tra le misure confermate dal decreto Rilancio e prorogate ora dal decreto agosto. L'indennità prevede un bonus 1000 euro a maggio solo a ...

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...Bonus 1000 euro indennità covid-19 Inps: L'indennità Covid-19 è tra le misure confermate dal decreto Rilancio e prorogate ora dal decreto agosto. L'indennità prevede un bonus 1000 euro a maggio solo a ...