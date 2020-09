Scuola e Covid: alunno positivo, classe in isolamento a Bagno a Ripoli (Di giovedì 10 settembre 2020) Il caso riguarda la Scuola americana di Bagno a Ripoli (Firenze), che ha già riaperto. Un bambino della classe terza, 8 anni, è risultato positivo al coronavirus. Dopo l'indagine epidemiologica l'azienda sanitaria ha ricostruito, come previsto dal documento dell'Iss, i contatti stretti dell'alunno Leggi su firenzepost

Neanche il tempo di rimettere il piede dentro e sentir suonare la campanella. Di risedersi nel suo posto e iniziare l’anno. Un ragazzo del liceo Cremona è il primo caso di studente positivo al Covid.

Ripartono le scuole a Signa, il 14 settembre in aula nel rispetto delle norme di sicurezza da Covid-19

Previsto per lunedì 14 settembre il rientro in aula di bambini e ragazzi dopo i mesi di sospensione dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19. Da settembre sono in corso i lavori per l’adeguamento de ...

