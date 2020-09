Scambiano un cancro per una verruca, 23enne si sposa poco prima di morire (Di giovedì 10 settembre 2020) Le avevano detto “verruca” e invece la giovane sposa sta morendo di cancro. La ragazza ha deciso di celebrare il suo matrimonio a SeaWorld, con una cerimonia davvero emozionante. La 23enne ha solo poche settimane di vita. Questo a causa di un cancro che i medici avevano considerato essere una semplice “verruca”. Tutto il dolore … Leggi su viagginews

