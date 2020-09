Rubano bonsai dalla tomba di un ventunenne, l'appello della madre ai ladri: "Era un simbolo, ve ne compro io un altro" (Di giovedì 10 settembre 2020) Il furto al cimitero di None, nel Torinese. "E' un'ingiustizia, una sofferenza in più. Per il mio Adriano curavo quell'alberello ogni giorno" Leggi su repubblica

"Mio figlio è morto un anno fa e da allora vado ogni giorno al cimitero di None per salutarlo e stare con lui anche alcune ore. Gli canto le sue canzoni, gli parlo. Ma ieri hanno rubato il bonsai che ...

