Referendum, Zingaretti: “Voteremo sì per combattere” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Presidente del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha spiegato le ragioni per le quali il suo partito voterà sì al Referendum, dichiarandosi l’unico argine contro l’ascesa del centrodestra. Il Pd voterà sì al Referendum in maniera convinta. Non lasciano spazio ad alcun dubbio le dichiarazioni di Nicola Zingaretti, intervistato dai giornalisti al margine di un … L'articolo Referendum, Zingaretti: “Voteremo sì per combattere” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

