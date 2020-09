Pensione a 60 anni, tutte le misure che la permettono (Di giovedì 10 settembre 2020) Andare in Pensione a 60 non è impossibile, soprattutto per chi ha iniziato a lavorare molto presto. Vediamo quali sono le possibilità di quiescenza a 60 anni. Pensione a 60 anni Giaà sappiamo che per le donne è possibile accedere all’opzione donna a 58 anni se dipendenti e a 59 anni se autonome, unitamente al possesso di almeno 35 anni di contributi. Sappiamo anche che esiste la possibilità, sempre per le donne, di accedere alla Pensione di vecchiaia anticipata per invalidi con almeno l’80% di certificazione a partire dall’età di 56 anni e se in possesso si almeno 20 anni di contributi. In questo articolo, però, ci vogliamo soffermare su ... Leggi su pensioniefisco

