NBA Playoff 2020, Toronto sopravvive al doppio OT: Boston sconfitta, sarà gara-7 (Di giovedì 10 settembre 2020) La serie tra i Toronto Raptors e i Boston Celtics si deciderà in gara-7: questo è il responso al termine di una gara-6 da thriller terminata 125-122 in favore dei canadesi, decisa solo in seguito a un doppio supplementare. Indescrivibile Kyle Lowry con 33 punti, includendo il fadeaway decisivo nei secondi finale. La partita che decreterà gli sfidanti dei Miami Heat si giocherà nella notte tra venerdì e sabato. CRONACA – (in aggiornamento) Leggi su sportface

mauro_marley : @faberskj ???????? Mi sto guardando Toronto-Boston, playoff NBA - sportface2016 : #NBAPlayoffs Denver Nuggets-Los Angeles Clippers in tv, gara-4: data, orario, canale e diretta streaming - DavideFuma : RT @Eurosport_IT: Antetokounmpo nel 2021 sarà free agent: se ne va o resta ai Bucks? ???? #NBA - ramdoria : @rprat75 Eurosport: Milwaukee fuori dai playoff: quale futuro per Giannis e i Bucks? - sportface2016 : #NBAPlayoffs Boston Celtics-Toronto Raptors in tv, gara-6: data, orario, canale e diretta streaming -