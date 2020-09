Marano di Napoli, piante di marijuana in fondo agricolo: un arresto (Di giovedì 10 settembre 2020) Sotto sequestro il terreno di tremila metri quadrati sul quale venivano coltivate le piante, un casolare e ben 300 chili di cannabis indica. A Marano di Napoli sono state sequestrate 50 piante di marijuana dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli, in collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale. La piantagione era in località Torre Dentice … Leggi su 2anews

