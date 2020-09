Lucid Motors - Il secondo modello sarà una Suv: ecco le prime immagini (Di giovedì 10 settembre 2020) Oltre a presentare la versione definitiva della Air, la Lucid Motors ha svelato anche i primi teaser del suo secondo modello. Come ampiamente previsto, si tratta di una Suv elettrica, che per il momento non ha un nome definitivo e viene descritta come ''Project Gravity''. Il suo debutto è previsto nel 2023.Una Air a ruote alte. La base tecnica è quella della Air: è probabile, dunque, che la versione al top della gamma possa essere equipaggiata con lo stesso powertrain a trazione integrale da 1080 CV della Air Dream Edition. Lo stile della sport utility è chiaramente ispirato alla berlina, come dimostrano le linee morbide dei passaruota e il profilo in tinta contrastante del tetto e dei montanti posteriori. Anche i gruppi ottici posteriori molto sottili richiamano la berlina, mentre il ... Leggi su quattroruote

