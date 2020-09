Ligabue irrompe in diretta al Tg1: ecco cosa succede (Di giovedì 10 settembre 2020) Luciano Ligabue torna alla musica ad un anno di distanza dall’ultimo disco di inediti “Start” e lo fa creando un piccolo evento mediatico. Il rocker, infatti, irrompe questa sera al Tg1 delle 20 in due momenti. L’occasione è presentare il “nuovo” Campovolo la RCF Arena di Reggio Emilia, un nuovo spazio creato per la musica dal vivo con una capienza di oltre 100mila spettatori. Sarebbe stato proprio l’artista ad inaugurarla il 12 settembre con l’evento musicale “30 anni in un giorno” per festeggiare, appunto 30 anni di carriera. Poi il lockdown e la pandemia hanno non solo rallentato i lavori, oggi sono completi all’80%, ma anche slittare lo show di Ligabue al 19 giugno 2021 con il nuovo titolo “30 anni in un (nuovo) giorno” e “Una Nessuna ... Leggi su ilfattoquotidiano

