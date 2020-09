La sindrome dell’ovaio policistico: inositolo o vitamina B7 cos’è (Di giovedì 10 settembre 2020) La sindrome dell’ovaio policistico è una delle patologie che più affliggono le donne, provoca numerosi disagi di non sempre facile gestione. Cicli mestruali irregolari, aumento di peso, infertilità, irsutismo questi solo alcuni, anche se i più rilevanti, sintomi di questa patologia che nei casi più frequenti viene curata somministrando alcuni farmaci non sempre ben tollerati. In questi ultimi anni si è ricorso all’uso dell’ inositolo per placare e tenere sotto controllo i sintomi della sindrome dell’ovaio policistico. Ma che cos’è l’inositolo? E come viene utilizzato? L’inositolo è un integratore alimentare, è chiamato anche vitamina B7, ed un ... Leggi su quotidianpost

