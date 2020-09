I segni più empatici dello zodiaco: sei tra questi? (Di giovedì 10 settembre 2020) L’empatia è sicuramente una gran dote, perché permette di comprendere gli altri, le loro sensazioni e assicura, dunque, un feedback positivo. È quella qualità che permette, ad esempio, di avere un buon rapporto con i familiari, con il partner, ma anche con i colleghi di lavoro o un committente. Dunque essere empatici è un fatto estremamente costruttivo: si tratta di riuscire a cogliere il perché di un determinato comportamento o di afferrare al volo una richiesta, perché c’è una comunicazione efficace, che non va in un’unica direzione, ma è bidirezionale. L’empatia è quella cosa che agevola, tra l’altro, le attività di volontariato, perché permette di entrare in relazione con l’assistito, anche se a distanza, cogliendone bisogni ed ... Leggi su giornal

Agenzia_Ansa : Eseguita l'autopsia sul ragazzo ucciso a #Colleferro 'Diversi traumi hanno causato la morte. Sul corpo segni di pi… - humarius : @Ale_CNCC Oppure ha reagito con un amaro.. chissà.. non ha più dato segni di vita.. - Sobi_Italia : L’ecografia muscolo-articolare rileva infiammazioni e segni di danno a carico dell’articolazione, anche in assenza… - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Eseguita l'autopsia sul ragazzo ucciso a #Colleferro 'Diversi traumi hanno causato la morte. Sul corpo segni di più colp… - UnComfortabNumb : @LSbotta @milu333777 Ragazze non posso che essere d’accordo con voi. Ci sono passata e ne porto ancora i segni. Ho… -

Ultime Notizie dalla rete : segni più Dettaglio Affaritaliani.it