Grande Fratello, Fernanda Lessa testimone oculare: l’ex gieffina inchioda Zequila (Di giovedì 10 settembre 2020) Fernanda Lessa si sfoga sui social per ciò che accaduto a Pomeriggio 5, dove Barbara D’Urso ha raccontato del litigio di suo marito Luca Zocchi e Antonio Zequila, avvenuto durante una festa degli ex gieffini a casa di Fabio Testi. Una telenovela che avrà vita breve? L’ex gieffina Fernanda Lessa spera che la telenovela finisca … L'articolo Grande Fratello, Fernanda Lessa testimone oculare: l’ex gieffina inchioda Zequila proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - davidemaggio : BOOM! A Live Non è la D'Urso la reunion del Grande Fratello 1 Leggi l'anteprima di - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - VVundabar : RT @Iosonolagomma: Però che tenerone le due ex grande fratello che vanno a fare il bacio lesbo a Venezia. Avranno pensato di essere nel 196… - Xueza_00 : @matteomigoni l'occhio del grande fratello ci guarda dobbiamo stare attenti -