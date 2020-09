È morto Franco Maria Ricci. Editore e collezionista, creò il labirinto “più grande del mondo” in provincia di Parma (Di giovedì 10 settembre 2020) Editore, designer, collezionista, cavaliere e comandante dell’Ordre des Arts et Lettres. Ideatore del più grande labirinto al mondo. L’intellettuale Franco Maria Ricci è morto oggi nella sua casa a Fontanellato, in provincia di Parma. Nato il 2 dicembre del 1937, figlio di una famiglia aristocratica di origine genovese, si laurea in Geologia all’Università degli Studi di Parma, ma inizia la sua attività di Editore ed artista grafico già nel 1963, dopo aver lasciato il lavoro per Gulf Oil in Turchia. Nel 1965 fonda la rivista d’arte FMR, che gli vale il successo nel campo della critica letteraria in tutto il mondo. La rivista, ... Leggi su ilfattoquotidiano

