Decreto Semplificazioni - Via libera al noleggio per Taxi e Ncc (Di giovedì 10 settembre 2020) Tra le pieghe del Decreto Semplificazioni anche una norma attesa lungamente dal settore, ovvero quella di consentire ai tassisti e ai noleggiatori con conducente di poter prendere a noleggio a lungo termine il proprio veicolo, eventualità prima assolutamente negata. Norma per cui l'Aniasa si è battuta per oltre un decennio per consentire agli operatori di evitare limmobilizzazione di ingenti capitali per la propria attività e accedere a tutti i servizi inclusi nel noleggio, disponendo di vetture più sicure, correttamente manutenute e con emissioni ridotte. Una vera svolta che accelererà il rinnovo del parco vetture circolanti di tassisti e Ncc, con ricadute positive quindi per la clientela e lintera mobilità cittadina, ora più sicura e sostenibile, sottolinea il ...

