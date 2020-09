De Laurentiis positivo al coronavirus: ieri ha partecipato all'assemblea di Lega (Di giovedì 10 settembre 2020) ?Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri. La notizia è apparsa sul sito ufficiale del... Leggi su ilmattino

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - DiMarzio : #Napoli, il presidente #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus - albi_santi : Secondo @repubblica e @franvanni, un presidente di #SerieA con sintomi Covid si è presentato in Assemblea in attesa… - Mazzonemagara : RT @sscnapoli: Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? -