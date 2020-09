Così la Bce rischia di affossare le aziende in difficoltà: “Rischiamo un disastro” (Di giovedì 10 settembre 2020) Una riforma che ha il potenziale di una “bomba atomica” per il sistema bancario italiano. Con conseguenze pesantissime che potrebbero emergere soltanto troppo tardi. Così l’amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel è andato all’attacco, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, delle nuove regole dettate dalla Bce e che impongono la progressiva svalutazione dei crediti deteriorati fino al 100%. Ma trattare un un credito fragile come se fosse già morto potrebbe rivelarsi un gravissimo errore, una meccanica che potrebbe “generare dei veri e propri disastri”. “Una riforma che non va bene – ha spiegato Nagel – nella misura in cui tratta un Utp, un credito Unlikely to pay (difficile da rimborsare) come se fosse già una sofferenza. Tratti un credito semivivo come se fosse ... Leggi su ilparagone

