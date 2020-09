Chiesa Juventus, la rivelazione di Pradé: “L’avremmo fatto partire ma…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Daniele Pradè, d.s della Fiorentina, ha parlato, tramite “La Gazzetta dello Sport” della possibilità di vedere Federico Chiesa con la casacca della Juventus. Il d.s dei viola ha analizzato tutte le situazioni che al momento caratterizzano il mercato del club presieduto da Rocco Commisso. Juventus: Pradè sul futuro di Chiesa La cessione del numero 25 è stata messa in conto ma, alla fine, nessuna squadra ha proposto offerte concrete. Le parole: Chiesa? Il presidente è stato chiaro. In caso di offerte giuste, lo avremmo fatto partire. Ma ad oggi non sono mai arrivate. E Federico si sta comportando benissimo. Quindi avanti così, vedremo al 5 ottobre se le cose saranno cambiate o meno. Per Milenkovic, invece, la ... Leggi su juvedipendenza

