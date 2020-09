Borse europee nervose, Bce lascia tassi invariati. Euro si rafforza (Di giovedì 10 settembre 2020) Si preannuncia negativa l'apertura di Wall Street. Francoforte conferma anche gli acquisti di titoli fino a dicembre. L'Euro torna sopra 1,18 dollari e accelera, spread in calo sotto i 150 punti. A Milano corre Nexi per l'attesa della fusione con Sia, bene anche Fca Leggi su ilsole24ore

