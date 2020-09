Beautiful, dal 12 settembre torna in onda anche nel weekend (Di giovedì 10 settembre 2020) Buone notizie per tutti gli appassionati di Beautiful. Dal 12 settembre 2020, la soap tv americana torna in onda anche il sabato e la domenica. Durante il week-end l’orario sarà leggermente modificato rispetto al resto della settimana. Il sabato andrà in onda dalle 13:45, mentre la domenica a partire dalle 14:10. Pronti dunque a seguire le vicende di Hope, Liam e company tutti i giorni della settimana. Beautiful andrà in onda tutti i giorni a partire dal 12 settembre Dopo la lunga pausa estiva dello scorso agosto e che aveva fatto storcere il naso a molti appassionati di Beautiful, finalmente una buona notizia per i fedelissimi della soap tv americana. Mediaset ha reso noto che le vicende di ... Leggi su tutto.tv

zazoomblog : Beautiful Anticipazioni dal 14 al 19 settembre 2020: Hope sposa Thomas ma qualcosa va storto... - #Beautiful… - ConventoLonato : A - LuppiSusanna : Nei momenti bui della vita prendi esempio dal girasole. Alza la testa e cercalo tu, il tuo raggio di sole.… - Fxngirlx__ : Questa 'beautiful girl in blue' che odia Alina a caso mi fa morire dal ridere -