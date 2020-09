Azarenka-Serena Williams in tv, Us Open 2020: data, orario e come vederla in diretta streaming (Di giovedì 10 settembre 2020) Il programma del match tra Victoria Azarenka e Serena Williams, valevole per la semifinale degli Us Open 2020. La bielorussia, dopo aver steso Elise Mertens ai quarti, si prepara ad affrontare la giocatrice di casa, reduce dalla vittoria in rimonta su Pironkova. L’incontro, in programma nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre non prima delle ore 2:15 italiane, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in streaming su Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

