Ansa - ADL non aveva sintomi da Covid-19: la precisazione da fonti azzurre (Di giovedì 10 settembre 2020) (Ansa) - NAPOLI, 10 SET - Ieri, secondo quanto si apprende da fonti del Napoli, Aurelio De Laurentiis non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Covid: avvertiva solo un leggero mal di stomaco che aveva attribuito a del pesc ... Leggi su tuttonapoli

TolliVincenzo : #Ansa - #ADL non aveva sintomi da Covid-19: la precisazione da fonti azzurre Contenti? O dovete sputare ancora il vostro veleno? - tuttonapoli : Ansa - ADL non aveva sintomi da Covid-19: la precisazione da fonti azzurre - susydigennaro : RT @napolimagazine: ANSA - Fonti del Napoli: ADL aveva mal di stomaco ma nessun altro sintomo che potesse fargli pensare di essere positivo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ANSA - Fonti del Napoli: ADL aveva mal di stomaco ma nessun altro sintomo che potesse fargli pensare di essere positivo… - SeEarn : ANSA – POSITIVITÀ ADL, ATTESI PER DOMATTINA I RISULTATI DEI TAMPONI DELLA SQUADRA #Covid19 #ADL #DeLaurentiis… -

Ultime Notizie dalla rete : Ansa ADL

Napoli Magazine

NAPLES, SEP 10 - Napoli President Aurelio De Laurentiis has tested positive for COVID-19, the southern Italian soccer club said Thursday. De Laurentiis is currently on Capri with his wife Jacqueline w ...Ieri, secondo quanto si apprende da fonti del Napoli, Aurelio De Laurentiis non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Covid: avvertiva solo un leggero mal di stomaco che ave ...