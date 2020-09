Anno scolastico, dopo i presidi anche gli studenti di traverso:'Troppe cose mal programmate'. Che succede lunedi? (Di giovedì 10 settembre 2020) A quattro giorni alla riapertura delle scuole è corsa contro il tempo per risolvere i problemi ancora aperti. Oggi via libera alle assunzioni in deroga di insegnanti a tempo determinato anche se resta ... Leggi su tg.la7

VittorioSgarbi : #COVID19 L’«Osservatorio permanente sulle libertà fondamentali» da me promosso insieme al senatore Armando Siri or… - paoloroversi : Io lo ripeto: ma non era meglio fare il #Referendum2020 prima dell'apertura della #scuola ? Costava meno, avevano p… - SilvanoSalviato : RT @GaIadhrim: Sto con 2 bambine di 9 e 11 anni. Stanno raccontando delle regole del nuovo anno scolastico. Hanno il terrore di finire nell… - xblunotte : RT @GaIadhrim: Sto con 2 bambine di 9 e 11 anni. Stanno raccontando delle regole del nuovo anno scolastico. Hanno il terrore di finire nell… - PetrazzuoloF : RT @Deputatipd: Inizia un anno scolastico particolare. Alle criticità storiche si somma la gestione di un’epidemia. È una questione comples… -